Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern bei 17 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen oft sonnig, sonst überwiegend bewölkt und regnerisch bei 17 bis 25 Grad. In der Nacht klart der Himmel langsam auf, zum Morgen hin gibt es örtlich Nebel. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen dann sonnig und nur ganz vereinzelt Schauer. 21 bis 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 14:45 Uhr