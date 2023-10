Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Gebietsweise schauerartige Regenfälle. Bei 8 bis 13 Grad recht windig. In der Nacht zunehmend klar. Tiefsttemperaturen um -1 Grad. In den nächsten Tagen oft freundliches Wetter, besonders morgen viel Sonne. Im Laufe des Mittwochs dann Schauer möglich. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. Nachts weitgehend frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 12:00 Uhr