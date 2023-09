Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern

Das Wetter in Bayern: In der Nähe der Alpen zunehmend freundlich. Sonst weiterhin wechselhaft mit Regenschauern. 16 bis 25 Grad. In der Nacht oft klar bei Tiefstwerten um 12 Grad. In den nächsten Tagen viel Sonne und höchstens ganz vereinzelt Schauer. Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 11:45 Uhr