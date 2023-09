Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen, sonnige Abschnitte am ehesten im südlichen Bayern. Bis zum Nachmittag Höchstwerte von 17 bis 25 Grad. In der Nacht zunehmend klar bei um die 12 Grad. In den nächsten Tagen oft sonnig. Ganz vereinzelt Schauer bei höchstens 21 bis 27 Grad und nächtlichen Tiefstwerten von 15 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 06:00 Uhr