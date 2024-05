Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt. Später örtlich gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; in Nordbayern gebietsweise Regen. Tiefsttemperaturen um 10 Grad. Morgen anfangs im Süden noch sonnig, sonst von Westen her Regen. Dienstag und Mittwoch bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 16 bis 24, danach kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 12:00 Uhr