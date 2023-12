Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen und Höchstwerten bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden oft bewölkt, in Alpennähe sonnig. Ansonsten trüb und vereinzelt Regen. Sehr lebhafter Wind. Temperaturanstieg bis 16 Grad. In der Nacht im Mittelgebirgsraum vereinzelt Regen. Tiefstwerte bis -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und gelegentlich Regen. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 12, nächtliche Tiefstwerte bis -2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 15:45 Uhr