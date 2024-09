Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen und Gewittern

Das Wetter in Bayern: Nachmittags nach Osten zu noch länger sonnig, sonst zunehmend bewölkt und örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 22 bis 29 Grad. In der Nacht in weiten Teilen Bayerns teils kräftige und gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte um 13 Grad. Ab morgen bei lebhaften Winden überwiegend bewölkt und regnerisch, Höchstwerte 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 12:00 Uhr