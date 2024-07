Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen, Höchstwerte 24 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken überwiegend bewölkt; sonst Sonne und Wolken. Spätnachmittags und abends an den Alpen, in der Donau-Alb-Region sowie in Franken örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 32 Grad. In der Nacht gebietsweise Schauer, örtlich kräftige Gewitter, Tiefstwerte um 17 Grad. Morgen zunächst bewölkt und gebietsweise Regen, später freundlicher. Montag und Dienstag viel Sonne. 22 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 06:00 Uhr