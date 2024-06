Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt mit Regen; Höchstwerte 20 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken und der nördlichen Oberpfalz teils freundlich, teils wechselhaft mit örtlichen Gewittern. Ansonsten meist sonnig, ab dem Nachmittag auch im Süden Gewitter möglich. Höchstwerte 20 bis 31 Grad. In der Nacht vielerorts aufklarend bei Tiefstwerten um 14 Grad. Morgen freundlich, zum Abend hin wieder lokale Schauer und kräftige Gewitter. Am Freitag und Samstag wechselhaft. Maximal 21 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 06:00 Uhr