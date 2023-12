Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen, höchstens 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nähe der Alpen überwiegend freundlich. Im Rest des Freistaats stark bewölkt bis trüb und gelegentlich Regen. Für die ostbayerischen Mittelgebirge gilt eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauer- und Starkregen mit lokal mehr als 100 Litern pro Quadratmeter. Es ist sehr windig, Temperaturen 8 bis 13 Grad. Auch morgen und in den kommenden Tagen in Alpennähe oft freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Sonst teils freundlich, teils bewölkt und gelegentlich Regen bei 6 bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 08:15 Uhr