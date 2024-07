Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen bei 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: In Teilen Nordbayerns bewölkt und gebietsweise Regen, später lockert es von Westen auf. Sonst weitgehend trocken oft sonnig bei 23 bis 28 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 16 Grad. Morgen zunächst teils länger sonnig, später kommen teils Schauer und Gewitter auf. Höchstwerte 24 bis 32 Grad. Am Sonntag gebietsweise gewittriger Regen. Am Montag wieder sonnig - und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 12:00 Uhr