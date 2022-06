Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt mit Regen bei 18 bis 24 Grad

Lindner unterstützt Pläne zur Verschärfung des Kartellrechts

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner unterstützt die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck, das Kartellrecht im Streit um den Tankrabatt zu verschärfen. In den ARD-Tagesthemen sagte Lindner, es sei Aufgabe des Kartellamts zu prüfen, wie sich die Kraftstoffpreise zusammensetzten. Gleichzeitig verteidigte er den Tankrabatt und betonte, die Spritpreise wären ohne Steuernachlass noch wesentlich höher. Grund seien die gestiegenen Weltmarktpreise. Wirtschaftsminister Habeck hatte mit einem harten Durchgreifen gedroht. Er will das Kartellrecht verschärfen und notfalls auch Unternehmen zerschlagen. Das greife zwar nicht mehr für den Tankrabatt, schärfe aber die Schwerter für die Zukunft, so Habeck in der Zeitung "Die Welt". Kritik am Vorstoß kommt von der Union. CDU-Fraktionsvize Frei warnte in der "Rheinischen Post" vor einem möglichen zu weitreichenden Eingriffsrecht der Kartellbehörde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 06:00 Uhr