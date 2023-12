Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen; 8 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau ist es teils locker bewölkt, in Alpen-Nähe wird es recht freundlich. Ansonsten aber meist stark bewölkt und gebietsweise Regen. Für die Mittelgebirge in Ostbayern gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Stark- und Dauerregen. Bei sehr lebhaftem Wind Temperaturen von 8 bis 13 Grad. In der Nacht südlich der Donau meist klar, sonst bewölkt und im Mittelgebirgsraum vereinzelt Regen. Tiefstwerte um 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 10:15 Uhr