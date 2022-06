Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt mit Gewittern bei 22 bis 27 Grad

In Bayern genügt in Bus und Bahn künftig eine medizinische Maske

München: In Bayern soll ab Anfang Juli eine medizinische Gesichtsmaske als Corona-Schutz in Bus und Bahn genügen. In der neuen bayerischen Corona-Verordnung des Kabinetts bleibt zwar die Maskenpflicht in Regionalzügen, Tram, U- und S-Bahnen sowie in Bussen erhalten. Eine FFP2-Maske ist aber nicht mehr vorgeschrieben. Gesundheitsminister Holetschek sagte im Anschluss an die Kabinettssitzung, wegen des aktuellen Infektionsgeschehens brauche es weiter Schutzmaßnahmen. Mit der Lockerung gehe man aber trotzdem nicht leichtfertig durch den Sommer. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutschlandweit heute bei 636. Das Robert Koch-Institut meldete etwas mehr als 142.000 Neuansteckungen mit dem Corona-Virus und 113 Todesfälle in 24 Stunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2022 15:00 Uhr