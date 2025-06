Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern; 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Rest Bayerns zunächst überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern. Später auch hier aufgelockert und sonnig. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. In der Nacht zumeist klar und trocken, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Morgen, übermorgen und auch am Feiertag am Donnerstag weitgehend sonnig und trocken, Höchstwerte dann: 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 10:00 Uhr