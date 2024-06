Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, im Süden auch Regen und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei 20 bis 25 Grad. Im Süden zeitweise Regen und örtlich auch Gewitter. In der Nacht in Südbayern weitere Regenfälle, im Norden meist trocken. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen ändert sich wenig, in manchen Regionen bleibt es aber auch tagsüber recht kühl. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 15:00 Uhr