Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte bis 27 Grad

Hochwasser: Passau erwartet Meldestufe 4 an der Donau

Passau: Nach dem Dauerregen im Süden von Bayern bleibt die Hochwasserlage angespannt. In Passau könnte sie sich demnächst noch zuspitzen. Die Donau hat mit 7 Metern 75 die zweithöchste Meldestufe erreicht, wenn die Scheitelwelle des Inns dazukommt, dürfte Meldestufe 4 überschritten werden. Das entspräche einem Donau-Pegel von 8,50 Metern und bedeutet weitere Überschwemmungen von Straßen und Wohngebieten. Am Abend hatten Helfer bereits Sandsäcke verteilt, um Häuser vor dem Wasser zu schützen. Auch am Chiemsee, Tegernsee und Schliersee bleibt die Lage kritisch, entspannt hat sich die Situation an der Mangfall und an der Loisach.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 07:00 Uhr