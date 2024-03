Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils längere sonnige Abschnitte bei 9 bis 15 Grad. Zur Nacht zunehmend bewölkt, später im Westen und an den Alpen etwas Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Morgen zeitweise Regen, in Alpennähe auch länger anhaltend. Am Dienstag teils bewölkt, teils freundlich. Am Mittwoch viel Sonne. Höchsttemperaturen zunächst 8 bis 15, am Mittwoch 14 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 15:00 Uhr