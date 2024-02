Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags südlich der Donau ab und zu freundlich, an den Alpen auch länger sonnig. Sonst bewölkt, aber kaum noch Regen. Lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad. In der Nacht wenig Wetteränderung. Tiefsttemperaturen um 6 Grad. Morgen von den Alpen her zunehmend freundlich. Dienstag und Mittwoch in Südbayern weiterhin oft sonnig, im Norden überwiegend bewölkt und gelegentlich Regen. Tageshöchstwerte 6 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 12:00 Uhr