Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 7 bis 13 Grad

USA erleben wegen Wintersturm Elliott arktische Kälte

Washington: Auch am dritten Tag in Folge hält der heftige arktische Wintersturm in den USA an - mit Schneemassen und eisigen Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. In acht Bundesstaaten haben die Behörden mindestens 23 Todesfälle bestätigt, die mit dem Wetter in Verbindung stehen. Mehr als 1,6 Millionen Haushalte haben über die Feiertage keinen Strom. Auf den Flughäfen sitzen noch immer zig-tausende Passagiere fest, weil Flieger nicht starten und landen können. Der US-Wetterdienst rief Reisende am Weihnachtswochenende zu äußerster Vorsicht auf. Reisen unter diesen Bedingungen seien extrem gefährlich und zeitweise unmöglich, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2022 07:00 Uhr