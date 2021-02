Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte -7 bis -1 Grad

Auch Bayern will Schulen ab 22. Februar langsam öffnen

München: Das bayerische Kabinett berät zur Stunde über die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse. Neben der Lockdownverlängerung bis zum 7. März und der früheren Öffnung für Frisöre ist dabei auch der Schulunterricht Thema. Wie der BR aus Koalitionskreisen erfahren hat, werden Bayerns Schulen wohl ab 22. Februar wieder teilweise öffnen. Andere Bundesländer hatten diesen Schritt bereits angekündigt. In Bayern soll er aber gekoppelt sein an eine Inzidenz von unter 100. Außerdem soll die Ausgangssperre in Bayern künftig nur in Regionen mit einer Inzidenz über 100 gelten - dann ab 22 Uhr abends statt wie bisher ab 21 Uhr. Details will die Staatsregierung am MIttag auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.02.2021 12:45 Uhr