Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen oft sonnig, sonst zunächst bewölkt oder trüb, später von Südwesten her freundlicher. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um 1 Grad. In den kommenden Tagen teils freundlich, teils bewölkt; in Alpennähe auch länger sonnig. Vereinzelt gibt es Regen, vor allem im Norden und in der Mitte Bayerns. Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 07:00 Uhr