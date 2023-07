Meldungsarchiv - 23.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag länger Sonne, gegen Abend im nördlichen Franken wenige Schauer. Es wird vielerorts windig mit starken Böen. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. In der Nacht sind im Norden Schauer möglich. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen und die folgenden Tag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte morgen 23 bis 26, in den folgenden Tagen zwischen 17 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 07:00 Uhr