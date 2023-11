Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen sonnig, sonst bewölkt bis trüb und örtlich etwas Regen möglich. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen, bei sechs bis -2 Grad. Morgen teils kräftige Regen- und Graupelschauer; zum Abend hin sinkt die Schneefallgrenze auf 800-500 Meter. Am Wochenende weiterhin Schnee und Schneeregen, an den Alpen teils länger anhaltender Schneefall. Maximal 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 16:00 Uhr