Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 13 bis 21 Grad

Faeser will weniger illegale Einreisen über die Balkanroute

Berlin: Innenministerin Faeser will die illegale Migration über die Balkanroute eindämmen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, seit Kriegsbeginn seien eine Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland angekommen - zusätzlich kämen aber unter anderem über die Balkanroute auch wieder mehr Menschen an. Um die Einreise über diesen Weg einzudämmen, schlägt Faeser unter anderem vor, Schleuserkriminalität zu bekämpfen und einen effektiven Grenzschutz zu gewährleisten. Außerdem sollte die Visapolitik der Westbalkanstaaten an EU-Standards angepasst werden. Die Innenminister von EU-Staaten und der Balkanländer treffen sich heute in Berlin, um über den Umgang mit Geflüchteten zu beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2022 09:00 Uhr