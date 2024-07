Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, am freundlichsten ist es in Franken und Schwaben. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad. In der Nacht meist klar, bei Tiefstwerten um 15 Grad. In den kommenden Tagen sonnig und warm mit Temperaturen teils über 30 Grad. Ab morgen Abend sind allerdings einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 12:00 Uhr