Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, bis 19 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, vor allem in Nordbayern und an den Alpen bilden sich im Tagesverlauf Quellwolken. Die Höchstwerte liegen um 19 Grad. Von Süden her zieht wieder Saharastaub über Bayern, der den Himmel rot färben kann. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Donnerstag viele Wolken und örtlich Schauer. Dabei deutlich kühler - mit Höchstwerten von nur noch 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 06:00 Uhr