Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal -5 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: im Norden Frankens und in Ostbayern überwiegend bewölkt, mitunter auch etwas Schnee, sonst freundlich bei Höchstwerten zwischen -5 und 0 Grad. In der Nacht gebietsweise länger klar; Tiefstwerte um -11 Grad. Morgen und auch am Dienstag und Mittwoch oft bewölkt. Gelegentlich Schneefall, gebietsweise auch gefrierender Regen, Tageswerte minus 5 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 12:00 Uhr