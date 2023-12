Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal -5 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, im Mittelgebirgsraum schneit es vereinzelt. In der Nähe der Alpen gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen -5 bis 0 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -10 Grad. Die kommenden Tage ist es oft bewölkt mit gelegentlichem Schneefall, mitunter gibt es auch gefrierenden Regen. Tageshöchstwerte zwischen -4 und +5 Grad.

