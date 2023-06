Meldungsarchiv - 24.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Vormittags fällt vom östlichen Alpenrand bis Niederbayern noch vereinzelt Regen. Dann wird es sonnig bei 23 bis 29 Grad. In der Nacht kühlt es auf 12 Grad ab. Morgen und auch in den folgenden Tagen sonniges Wetter. Montagnachmittag sind örtliche Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 31 Grad. In den Nächten kühlt es bis auf 12 Grad ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2023 06:00 Uhr