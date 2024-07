Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise länger sonnig, sonst bewölkt bei maximal 19 bis 26 Grad. In der kommenden Nacht meist klar bei Werten um 13 Grad. Morgen zunächst wieder sonnig bei bis zu 30 Grad. Ab dem Nachmittag zunehmende Schauerneigung und vereinzelt kräftige Gewitter. Am Sonntag im Norden Frankens sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und vor allem im Süden auch Regen. Am Montag wieder freundlich und trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 10:00 Uhr