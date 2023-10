Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden überwiegend sonnig, im Norden wechselnd bewölkt und gelegentlich Regen. Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 7 Grad. Morgen vielerorts recht freundlich, nur in Unterfranken wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen. Am Dienstag in ganz Bayern bewölkt mit Regen. Am Mittwoch meist trocken und besonders im Süden oft sonnig. Höchstwerte morgen 14 bis 20, danach 10 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 06:00 Uhr