Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei -6 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, nur in Ostbayern wechselnd bewölkt. Temperaturen zwischen -6 und +2 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen -5 und -16 Grad. Bis Mittwoch oft bewölkt, gelegentlich Schneefall und teils gefrierender Regen. Tageshöchsttemperaturen zwischen -5 und +5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 15:00 Uhr