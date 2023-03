Meldungsarchiv - 28.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag noch letzte Schneeregen- und Schneeschauer. Sonst Sonne und Wolken, im Westen mitunter auch länger sonnig. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils wolkig, später gebietsweise etwas Schnee oder Regen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 2 Grad. Bis Freitag wechselnd bewölkt, zeitweise Regen bei Höchstwerten von 9 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2023 15:00 Uhr