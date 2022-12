Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei 4 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. 4 bis 11 Grad. Im Laufe der Nacht im Norden Frankens etwas Regen. Tiefstwerte +7 bis -3 Grad. Die weiteren Aussichten bis Silvester: In Alpennähe teils freundlich. Im übrigen Bayern mehr Wolken als Sonne und bis zum Freitag auch gelegentliche Regenfälle. 5 bis 12 Grad. An Silvester bis 18 Grad. Nachts frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2022 16:00 Uhr