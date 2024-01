Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei -4 bis 0 Grad.

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten bei -4 bis 0 Grad. In der Nacht überwiegend klar bei Tiefsttemperaturen zwischen -6 und -17 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen von Frühnebel abgesehen viel Sonnenschein. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt, 2 bis 4 Grad. Am Montag mehr Wolken, später Regen, es wird milder bei 3 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 15:00 Uhr