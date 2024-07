Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils locker bewölkt, teils länger sonnig bei 23 bis 27 Grad. In der meist klaren Nacht 16 bis 13 Grad. Morgen vielerorts Sonne von früh bis spät. Am Abend in den Alpen örtlich Gewitter möglich. Mittwoch und Donnerstag wechselhaft mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. 24 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 15:00 Uhr