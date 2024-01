Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei -2 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe überwiegend sonnig. Sonst meist leicht bewölkt, mitunter schneit's. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, örtlich fällt Schnee bei Tiefstwerten um minus 3 Grad. Die Woche beginnt an den Alpen mit Sonne und Wolken, sonst teils stark bewölkt und gelegentlicher Schneefall. Am Mittwoch Wolken, Schnee und Schneeregen. Höchstwerte minus 2 bis plus 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 07:00 Uhr