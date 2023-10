Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt bei 16 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden zunächst freundlich, später dann Wolken und etwas Regen. Im Süden überwiegend sonnig. 17 bis 25 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig, etwas Regen. Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen vielerorts sonnig, am Samstag im Süden Sonne, sonst bewölkt und zunehmend regnerisch. Am Sonntag teils bewölkt, teils freundlich, vereinzelt Regen. Höchstwerte 17 bis 27, am Sonntag 8 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 06:00 Uhr