Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, bei 14 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau teils länger trüb oder bewölkt, teils freundlich; am westlichen Alpenrand später etwas Regen möglich. Sonst nach Nebel-Auflösung viel Sonne. Höchstwerte 14 bis 18 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen Sonne und Wolken, nachmittags im Süden lokale Schauer möglich, bei 17 bis 20 Grad. Am Dienstag und Mittwoch wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und meist trocken, bei 12 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2022 11:00 Uhr