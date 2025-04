Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Zum Nachmittag verbreitet Sonnenschein, nur im Südosten noch Wolken. Höchstwerte: 11 bis 17 Grad. In der Nacht Tiefstwerte bis minus 2 Grad. Morgen und am Samstag meist sonnig und trocken, dabei morgen recht windig. Am Sonntag weiter freundlich; örtlich Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte morgen bis 21, am Wochenende bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 10:00 Uhr