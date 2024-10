Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag südlich der Donau Sonne, im Norden und Osten teils bewölkt, teils freundlich. Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 11 bis 4 Grad. Morgen und auch in den kommenden Tagen teils Wolken, teils Sonne. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 16:00 Uhr