Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau sonnig, sonst teils bewölkt bei 0 bis 5 Grad. In der Nacht besonders im Alpenvorland und im Osten Nebel. Zum Morgen hin im Spessart erste Tropfen oder Flocken möglich. Tiefstwerte -1 bis -11 Grad. Morgen und am Wochenende bewölkt, gebietsweise mit sonnigen Abschnitten. Zunächst vereinzelt Schnee, Schneeregen oder gefrierender Regen, am Sonntag nur Regen. Höchstwerte morgen -2 bis +4 Grad, am Wochenende 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 15:00 Uhr