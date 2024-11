Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Teil sonnig, teils bewölkt und windig. In der Nacht besonders im Norden Frankens und der Oberpfalz vereinzelt Schneeregen oder Regen, örtlich Glatteis möglich. Tiefstwerte um -1 Grad. Morgen und am Montag vielerorts freundlich, ganz vereinzelt Schauer. Dienstag teils bewölkt, teils längere sonnige Abschnitten und örtlich Schauer. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 12:30 Uhr