Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren freundlichen Abschnitten. Bei 8 bis 13 Grad vielerorts recht windig. In der Nacht im Norden Frankens etwas Regen. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen weiterhin teils sonnig, teils bewölkt. Mitunter Regen, besonders im Westen und Norden Bayerns. Höchsttemperaturen zwischen 5 und 12 Grad. Nachts in höheren Lagen leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 12:00 Uhr