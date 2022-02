Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, 6 bis 13 Grad

Spitzenpolitiker zeigen sich irritiert über Söders Alleingang bei Impfpflicht

Berlin: Nach seiner Ankündigung, die einrichtungsbezogene Impfplicht in Bayern auszusetzen, reißt die Kritik an Ministerpräsident Söder nicht ab. Der Grünen-Vorsitzende Nouripour sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es sei irritierend, wenn ein Bundesland ausschere. Es handle sich um ein Bundesgesetz und das müsse auch umgesetzt werden. Kritik an Söders Vorgehen kommt auch vom SPD-Fraktionsvize Wiese. Er sagte dem BR, der Ministerpräsident habe sich an Recht und Gesetz zu halten. Wiese warf Söder mangelnde Verlässlichkeit vor - er falle den bereits geimpften Pflegekräften in den Rücken. Unterstützung für Söder kommt vom saarländischen CDU-Ministerpräsidenten Hans. Er sprach sich dafür aus, die einrichtungsbezogene Impfpflicht bundesweit auszusetzen. Die Bundesregierung müsse zunächst Klarheit schaffen, was mit ungeimpften Pflegekräften passieren soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2022 09:00 Uhr