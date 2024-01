Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt, -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen meist sonnig, sonst bewölkt, vereinzelt fällt Schnee bei minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, örtlich kann es schneien. Tiefstwerte um minus 3 Grad. Morgen und am Dienstag wenig Änderung. Am Mittwoch meist bewölkt, von Westen her zunehmend Schnee und Schneeregen. Höchstwerte minus 2 bis plus 5 Grad, Tiefstwerte bis zu minus 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 11:00 Uhr