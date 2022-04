Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; 13 bis 19 Grad.

In der Ukraine gibt es Hinweise auf neue Massengräber

Mariupol: In der Nähe der belagerten Hafenstadt gibt es Hinweise auf weitere Kriegsverbrechen der russischen Armee. Auf den Luftbildern einer US-amerikanischen Satellitenfirma sind nach deren Angaben Massengräber zu erkennen. Die Experten sprechen von 200 Grabstellen in dem Vorort Manhusch. Mariupols Bürgermeister Bojtschenko rechnet dort sogar mit bis zu 9.000 Toten. In den sozialen Medien warf er Russland Völkermord vor. Derweil erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj, dass sein Land gegenwärtig monatlich sieben Milliarden Dollar braucht, um die wirtschaftlichen Verluste durch den russischen Angriff auszugleichen. Selenskyj äußerte sich per Video bei einem Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Nach seinen Angaben zerstören die russischen Invasoren gezielt Objekte, die die wirtschaftliche Lebensgrundlage sichern - wie etwa Bahnhöfe, Lebensmittellager und Raffinerien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2022 11:45 Uhr