Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt , 12 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, nur im Osten noch bewölkt, später dort auch Regen möglich. Recht windig. Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad. In der Nacht örtlich etwas Regen bei 8 bis 3 Grad. Am Wochenende wechselhafter mit sonnigen Abschnitten und lokalen Gewittern. Höchstwerte 13 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2025 10:00 Uhr