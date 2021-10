Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Norden immer mehr Wolken, im Süden nach Auflösung von Nebelfeldern zunächst viel Sonne. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, es kühlt ab auf 6 Grad. Morgen windig und regnerisch, am Mittwoch wechselhaft und am Donnerstag freundlicher. Maximal 6 bis 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 10:00 Uhr